Tips for Survivors of a Disaster or Other Traumatic Event: Dealing with Re-traumatiziation (Spanish Version) – Consejos para sobreviveientes de un desastre u otro acontecimiento traumático: Cómo enfrentar la re-traumatización La re-traumatización es cuando se reviven las reacciones de estrés experimentadas como resultado de un acontecimiento traumático anterior al enfrentarse a un nuevo incidente similar. Sin embargo, al transcurrir el tiempo, muchas personas no se dan cuenta de que el estrés que están sintiendo está relacionado con la experiencia traumática anterior. Re-traumatization is when stress r

Tips for Survivors of a Pandemic: Managing Stress (Spanish Version) – Consejos para sobrevivientes de una pandemia: Control del estrés Esta hoja de consejos describe algunas de las reacciones frecuentes a las pandemias y otras catástrofes y sugiere formas de afrontarlas. También cubre el estrés financiero, los indicios de que debe buscar ayuda profesional en salud mental y enumera fuentes de ayuda y apoyo. This tip sheet describes some of the common reactions to pandemics and other disasters and suggests ways to deal with the

Tips for Healthcare Professionals: Coping with Stress and Compassion Fatigue (Spanish version) – Consejos para profesionales de la salud: Cómo enfrentar el estrés y la fatiga por compasión Esta hoja de consejos examina el estrés y la fatiga por compasión, así como los signos de angustia después de una catástrofe. Se identifican formas de abordar la situación y aumentar la resiliencia, junto con recursos para obtener más información y apoyo. This tip sheet explores stress and compassion fatigue, as well as signs of distress after a disaster. It identifies ways to cope and en

